Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Eki 2022 - 11:01

Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Yüzükler Bile Hazır... Acun Ilıcalı'nın Haberi Olunca Ortalık Buz Kesti! O Görseller Şok Etti! Meğer İki İsim...

TV8 ekranlarına damga vuran Masterchef yarışmasından bomba aşk çıktı. Yüzüklerin bile hazır olduğu o iki ismi yan yana görenler resmen şok oldu. Acun Ilıcalı’nın haberi olunca ortalığın buz kestiği isimlere ilişkin görsellerse sosyal medyayı yaktı geçti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!