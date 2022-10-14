Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Yüzükler Bile Hazır... Acun Ilıcalı'nın Haberi Olunca Ortalık Buz Kesti! O Görseller Şok Etti! Meğer İki İsim...
TV8 ekranlarına damga vuran Masterchef yarışmasından bomba aşk çıktı. Yüzüklerin bile hazır olduğu o iki ismi yan yana görenler resmen şok oldu. Acun Ilıcalı’nın haberi olunca ortalığın buz kestiği isimlere ilişkin görsellerse sosyal medyayı yaktı geçti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve TV8 ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşan Masterchef yarışmasının her yeni bölümünde olaylar silsilesi bitmek bilmiyor arka arkaya yaşanan gerilimler sonucunda stüdyoda tansiyon bir an olsun düşmüyordu. Final yolunda birer birer elenen isimler normal hayatlarına döndükten sonra dışarıda da görüşmeye devam ettiler. Yarışmadan ayrılır ayrılmaz soluğu birbirinin yanında alan o iki isme ilişkin ortaya çıkan görüntülerse izleyenleri şaşkına çevirdi. Konuya dair tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.