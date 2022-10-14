Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında tüm Türkiye ile birlikte Ankara’da da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar için bir duyuru yayınlandı. Elektrik altyapısı çalışmalarını yürüten Başkent EDAŞ tarafından yayınlanan bu duyuru içerisinde Ankara’da bugün elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler de yer aldı. Peki, 14 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 14 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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