- 14 Eki 2022 - 10:59 G: 14 Eki 2022 - 11:13

Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 14 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik altyapısında tüm Türkiye ile birlikte Ankara’da da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar için bir duyuru yayınlandı. Elektrik altyapısı çalışmalarını yürüten Başkent EDAŞ tarafından yayınlanan bu duyuru içerisinde Ankara’da bugün elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler de yer aldı. Peki, 14 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 14 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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14 Eki 2022 - 10:59 - Gündem

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