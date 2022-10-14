- 14 Eki 2022 - 11:20

Gökhan Çıra Hayatının Pişmanlığını Yaşıyor! Selin Ciğerci Yerden Yere Vurmuştu; Sözleriyle Ortalığı Çok Fena Karıştırdı! Öyle Bir Laf Soktu Ki...

Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birisi olan Gökhan Çıra, hayatının pişmanlığını yaşamaya devam ediyor. Selin Ciğerci tarafından yerden yere vurulmuştu şimdiyse sözleriyle ortalığı fena karıştırdı. Öyle bir laf soktu ki görenler duyanlar hayrete düştü. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

Ünlü Instagram fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci’nin iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra, son zamanlarda sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Hem evliliği hem de boşanmasıyla gündeme damga vuran ikili arasındaki atışmaların son bulmadığı tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Gökhan Çıra tarafından gelen son paylaşım ise Ciğerci’yi bir hayli sinirlendirecek gibi duruyor. Peki, neler oluyor?

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14 Eki 2022 - 11:20 Ankara- Yaşam

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