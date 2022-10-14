Gökhan Çıra Hayatının Pişmanlığını Yaşıyor! Selin Ciğerci Yerden Yere Vurmuştu; Sözleriyle Ortalığı Çok Fena Karıştırdı! Öyle Bir Laf Soktu Ki...

Ünlü Instagram fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci’nin iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra, son zamanlarda sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Hem evliliği hem de boşanmasıyla gündeme damga vuran ikili arasındaki atışmaların son bulmadığı tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Gökhan Çıra tarafından gelen son paylaşım ise Ciğerci’yi bir hayli sinirlendirecek gibi duruyor. Peki, neler oluyor?

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