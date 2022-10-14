Gökhan Çıra Hayatının Pişmanlığını Yaşıyor! Selin Ciğerci Yerden Yere Vurmuştu; Sözleriyle Ortalığı Çok Fena Karıştırdı! Öyle Bir Laf Soktu Ki...
Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birisi olan Gökhan Çıra, hayatının pişmanlığını yaşamaya devam ediyor. Selin Ciğerci tarafından yerden yere vurulmuştu şimdiyse sözleriyle ortalığı fena karıştırdı. Öyle bir laf soktu ki görenler duyanlar hayrete düştü. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!
Ünlü Instagram fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci’nin iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra, son zamanlarda sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Hem evliliği hem de boşanmasıyla gündeme damga vuran ikili arasındaki atışmaların son bulmadığı tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Gökhan Çıra tarafından gelen son paylaşım ise Ciğerci’yi bir hayli sinirlendirecek gibi duruyor. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.