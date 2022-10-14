Yasak Elma Dizisine Zeynep'ten Sonra O İsimde Geliyor! Yapımcı Özrünü Dilemek Zorunda Kalınca İpler Koptu... Böylesi İlk Kez Görülüyor! Neler Olacak Neler...
FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisine Zeynep’ten sonra gelecek olan o isim sosyal medya ve magazin gündemini bir hayli karıştırdı. Seyircilerin isteğine kayıtsız kalamayan yapımcı özür dilemek zorunda kalınca ipler koptu. Daha öncesinde böylesinin hiç görülmediği dizide olacaklara inanamayacaksınız. İşte, merak edilen tüm detaylar!
Olayların bir türlü bitmek bilmediği her bölümde farklı entrikaların döndüğü Yasak Elma dizisinde ne tansiyon düşüyor ne de sular duruluyor. Seyircilerine kahkaha dolu anlar yaşatan ve yeni sezonda tam 6. Sezonunun yeni bölümleriyle ekranlara dönüş sağlayan Yasak Elma dizisinde kadroya tekrardan dâhil olan ismi gören duyan şaşkınlıktan deyim yerindeyse ağzı açık kaldı. Konuya ilişkin merak edilen her şey haberimizin devamında!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.