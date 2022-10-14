Yasak Elma Dizisine Zeynep'ten Sonra O İsimde Geliyor! Yapımcı Özrünü Dilemek Zorunda Kalınca İpler Koptu... Böylesi İlk Kez Görülüyor! Neler Olacak Neler...

Olayların bir türlü bitmek bilmediği her bölümde farklı entrikaların döndüğü Yasak Elma dizisinde ne tansiyon düşüyor ne de sular duruluyor. Seyircilerine kahkaha dolu anlar yaşatan ve yeni sezonda tam 6. Sezonunun yeni bölümleriyle ekranlara dönüş sağlayan Yasak Elma dizisinde kadroya tekrardan dâhil olan ismi gören duyan şaşkınlıktan deyim yerindeyse ağzı açık kaldı. Konuya ilişkin merak edilen her şey haberimizin devamında!

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