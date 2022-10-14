Gecenin Ucunda Dizisinde Kadir Doğulu Krizi! Eşi Neslihan Atagül Bile Şaşkın... Hayranları Olayı Büyüttükçe Büyüttü! Neler Oluyor?

Yeni sezonda ekranlara bomba gibi bir giriş yapan, Türk Edebiyatında oldukça önemli bir eserden uyarlama olan Gecenin Ucunda dizisi görücüye çıktı. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra rakip dizilerden bir hayli farklı olan senaryosuyla izleyicileri heyecanlandırmayı başaran dizide eleştirilerin hedefi ise Kadir Doğulu oldu. Eşi Neslihan Atagül ile ikinci kez aynı dizide kamera karşısına geçen Kadir Doğulu’ya gelen sert eleştirileri sizin için mercek altına aldık.

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