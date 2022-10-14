Gecenin Ucunda Dizisinde Kadir Doğulu Krizi! Eşi Neslihan Atagül Bile Şaşkın... Hayranları Olayı Büyüttükçe Büyüttü! Neler Oluyor?
Star TV ekranlarında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Gecenin Ucunda dizisinde Kadir Doğulu krizi yaşandı. Neslihan Atagül eşine söylenen ağır sözler karşısında sessiz kalamayacak. Olaylar büyüdükçe büyümeye devam ederken iddiaların da arkası boş çıktı. Neler olduğuna inanamayacaksınız. İşte detaylar!
Yeni sezonda ekranlara bomba gibi bir giriş yapan, Türk Edebiyatında oldukça önemli bir eserden uyarlama olan Gecenin Ucunda dizisi görücüye çıktı. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra rakip dizilerden bir hayli farklı olan senaryosuyla izleyicileri heyecanlandırmayı başaran dizide eleştirilerin hedefi ise Kadir Doğulu oldu. Eşi Neslihan Atagül ile ikinci kez aynı dizide kamera karşısına geçen Kadir Doğulu’ya gelen sert eleştirileri sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.