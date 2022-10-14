Tarkan Vites Artırdı; Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki... “Bizim Burada Ağzımız Kokuyor!” Geçen Yıl 15 Milyona İmza Atmıştı... Neler Oldu Neler!

Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyi sanatçıları arasında yer alan Tarkan, her adımı bir yana dursun her konseriyle de hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçen yıl yaptığı anlaşmayı oldukça geride bırakan Tarkan, bu sene imza attığı rakamla göreni duyanı şaşkına çevirdi. Peki, neydi o rakam?

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