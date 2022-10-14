Tarkan Vites Artırdı; Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki... “Bizim Burada Ağzımız Kokuyor!” Geçen Yıl 15 Milyona İmza Atmıştı... Neler Oldu Neler!
Megastar Tarkan vitesi artırdı. Yaptığı anlaşmayla dudak uçuklatan sanatçı sosyal medyada da gündem oldu. Geçen dönem 15 milyona imza atan Tarkan şimdi öyle bir rakama tamam dedi ki gören duyan inanmakta zorlandı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyi sanatçıları arasında yer alan Tarkan, her adımı bir yana dursun her konseriyle de hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçen yıl yaptığı anlaşmayı oldukça geride bırakan Tarkan, bu sene imza attığı rakamla göreni duyanı şaşkına çevirdi. Peki, neydi o rakam?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.