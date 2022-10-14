- 14 Eki 2022 - 16:04 G: 14 Eki 2022 - 16:09

Tarkan Vites Artırdı; Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki... “Bizim Burada Ağzımız Kokuyor!” Geçen Yıl 15 Milyona İmza Atmıştı... Neler Oldu Neler!

Megastar Tarkan vitesi artırdı. Yaptığı anlaşmayla dudak uçuklatan sanatçı sosyal medyada da gündem oldu. Geçen dönem 15 milyona imza atan Tarkan şimdi öyle bir rakama tamam dedi ki gören duyan inanmakta zorlandı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyi sanatçıları arasında yer alan Tarkan, her adımı bir yana dursun her konseriyle de hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçen yıl yaptığı anlaşmayı oldukça geride bırakan Tarkan, bu sene imza attığı rakamla göreni duyanı şaşkına çevirdi. Peki, neydi o rakam?

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14 Eki 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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