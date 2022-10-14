Demet Özdemir İki Erkeğin Arasında Öyle Poz Verdi Ki, Sevişme Sahneleri Unutuldu! “Oğuzhan Koç Boşanma Davasını Açar Yakında!” Kaynananın Dili Tutuldu...
Magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmeyen bir isim olan Demet Özdemir iki erkeğin arasında verdiği pozdan sonra sosyal medya resmen yangın yerine döndü ve sevişme sahneleri unutuldu. Kayınvalide Koç’un dilinin tutulmasına sebep olan fotoğrafı görenlerin ise aklı yerinden oynadı. “Bu kadar da olmaz” denildi. İşte detaylar!
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla her daim bakışları üzerinde tutan Demet Özdemir, dünya devi platform Disney Plus’ta yayınlanan ve çok konuşulan dizi Dünyayla Benim Aramda dizisinde başrol oynayan güzel oyuncunun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki dudaklar uçukladı. Görenlerin şaşkınlıktan ağzının kırk karış açık kaldığı o fotoğraf sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Peki, konu neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.