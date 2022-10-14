Demet Özdemir İki Erkeğin Arasında Öyle Poz Verdi Ki, Sevişme Sahneleri Unutuldu! “Oğuzhan Koç Boşanma Davasını Açar Yakında!” Kaynananın Dili Tutuldu...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla her daim bakışları üzerinde tutan Demet Özdemir, dünya devi platform Disney Plus’ta yayınlanan ve çok konuşulan dizi Dünyayla Benim Aramda dizisinde başrol oynayan güzel oyuncunun öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki dudaklar uçukladı. Görenlerin şaşkınlıktan ağzının kırk karış açık kaldığı o fotoğraf sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Peki, konu neydi?

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