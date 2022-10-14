- 14 Eki 2022 - 16:05 G: 14 Eki 2022 - 16:10

Neler Oluyor Hayatta Sunucuları Kimler? Neler Oluyor Hayatta Hangi Gün, Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Neler Oluyor Hayatta Programının Konusu Ne?

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve her gün birbirinden önemli iddiaları gündeme taşıyan Neler Oluyor Hayatta programı, yeni sezonuna başladı. Geçtiğimiz aylarda seyirci karşısına çıkmaya yeniden başlayan Neler Oluyor Hayatta programı, seyircisi ile buluşmaya kaldığı yerden devam ederken; yeni sezonunda formatına ilişkin pek çok soruyu da beraberinde getirdi! İşte Neler Oluyor Hayatta programı ve sunucuları ile ilgili merak edilen detaylar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve her gün birbirinden önemli iddiaları gündeme taşıyan Neler Oluyor Hayatta programı, yeni sezonuna başladı. Geçtiğimiz aylarda seyirci karşısına çıkmaya yeniden başlayan Neler Oluyor Hayatta programı, seyircisi ile buluşmaya kaldığı yerden devam ederken; yeni sezonunda formatına ilişkin pek çok soruyu da beraberinde getirdi! Peki, Neler Oluyor Hayatta sunucuları kimler? Neler Oluyor Hayatta ne zaman yayınlanıyor? Neler Oluyor Hayatta programının konusu ne? İşte, detaylar…

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14 Eki 2022 - 16:05 - Dizi Fragmanları

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