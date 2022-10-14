Migros Market Ayçiçek Yağına Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… 1 Litresinden 5 Litresine Kadar Hepsinin Fiyatları Yerlerde! İşte Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Bir süredir her hafta farklı indirimler ile müşterilerini buluşturmaya devam eden marketler arasındaki yerini alan Migros marketleri, bu haftanın indirimlerini açıkladı. Özellikle artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşı bir hamle yapan Migros marketleri, Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü. Aynı zamanda tavuk eti ürünlerinde de indirime giden Migros marketleri, güncel fiyatlarını açıkladı. İşte detaylar...
Bir süredir her hafta farklı indirimler ile müşterilerini buluşturmaya devam eden marketler arasındaki yerini alan Migros marketleri, bu haftanın indirimlerini açıkladı. Özellikle artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşı bir hamle yapan Migros marketleri, Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü. Aynı zamanda tavuk eti ürünlerinde de indirime giden Migros marketleri, güncel fiyatlarını açıkladı. Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketlerinde tavuk eti ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte Migros ayçiçek yağı fiyatları…
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14 Eki 2022 - 16:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.