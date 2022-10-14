Migros Market Ayçiçek Yağına Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… 1 Litresinden 5 Litresine Kadar Hepsinin Fiyatları Yerlerde! İşte Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Bir süredir her hafta farklı indirimler ile müşterilerini buluşturmaya devam eden marketler arasındaki yerini alan Migros marketleri, bu haftanın indirimlerini açıkladı. Özellikle artan ayçiçek yağı fiyatlarına karşı bir hamle yapan Migros marketleri, Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürdü. Aynı zamanda tavuk eti ürünlerinde de indirime giden Migros marketleri, güncel fiyatlarını açıkladı. Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketlerinde tavuk eti ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? İşte Migros ayçiçek yağı fiyatları…

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