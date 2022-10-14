Yalı Çapkını Dizisinin Sonu Nasıl Bitiyor? Gülseren Bıudayıcıoğlu’nun Kaleminden Taşmıştı, Sonunu Duyan Şoklardan Şoka Girdi!
Star TV ekranlarının eylül ayının son haftası itibariyle seyirci karşısına çıkarmaya başladığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezona damgasını adeta vurdu. Son iki haftadır reytinglerin zirvesinden düşmeyen Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini de hızla aldı. İşte Yalı Çapkını dizisinden son detaylar...
Star TV ekranlarının eylül ayının son haftası itibariyle seyirci karşısına çıkarmaya başladığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezona damgasını adeta vurdu. Son iki haftadır reytinglerin zirvesinden düşmeyen Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini de hızla aldı. Yeni bölümü bu akşam seyirci ile bulaşacak olan Yalı Çapkını dizisinin uyarlama bir hikaye olması ise, dizinin seyircisine sonunu merak ettirmeye şimdiden başladı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin sonu nasıl bitiyor? Yalı Çapkını dizisinde neler olacak? Yalı Çapkını dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte, detaylar…
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14 Eki 2022 - 16:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.