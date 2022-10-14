Motorine Dehşet Verici İndirim! Tam Tamına… 13 Ekim Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan İsimlerini Unuttu! “Yok Artık!”

Son zamanlarda bir hayli artmaya başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıdı. Pompaya yansıyan zamların ardından motorin fiyatları 30 TL bandına kadar dayanırken; benzin fiyatları ise, bir kez daha 20 TL sınırını aştı. Bu gelişmelerin ardından sürücülere müjdeli bir indirim haberi geldi. Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı bugün ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatları…

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