Motorine Dehşet Verici İndirim! Tam Tamına… 16 Ekim Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan İsimlerini Unuttu! “Yok Artık!”
Son zamanlarda bir hayli artmaya başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıdı. Pompaya yansıyan zamların ardından motorin fiyatları 30 TL bandına kadar dayanırken; benzin fiyatları ise, bir kez daha 20 TL sınırını aştı. Bu gelişmelerin ardından sürücülere müjdeli bir indirim haberi geldi. İşte detaylar...
Son zamanlarda bir hayli artmaya başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıdı. Pompaya yansıyan zamların ardından motorin fiyatları 30 TL bandına kadar dayanırken; benzin fiyatları ise, bir kez daha 20 TL sınırını aştı. Bu gelişmelerin ardından sürücülere müjdeli bir indirim haberi geldi. Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı bugün ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatları…
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14 Eki 2022 - 20:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.