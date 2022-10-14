- 14 Eki 2022 - 20:06 G: 15 Eki 2022 - 00:18

Motorine Dehşet Verici İndirim! Tam Tamına… 16 Ekim Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Duyan İsimlerini Unuttu! “Yok Artık!”

Son zamanlarda bir hayli artmaya başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıdı. Pompaya yansıyan zamların ardından motorin fiyatları 30 TL bandına kadar dayanırken; benzin fiyatları ise, bir kez daha 20 TL sınırını aştı. Bu gelişmelerin ardından sürücülere müjdeli bir indirim haberi geldi. İşte detaylar...

Son zamanlarda bir hayli artmaya başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıdı. Pompaya yansıyan zamların ardından motorin fiyatları 30 TL bandına kadar dayanırken; benzin fiyatları ise, bir kez daha 20 TL sınırını aştı. Bu gelişmelerin ardından sürücülere müjdeli bir indirim haberi geldi. Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı bugün ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte, güncel akaryakıt fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 Eki 2022 - 20:06 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK… mask
Ankara’da Uluslararası Deprem Tatbikatı...AKUT, Medium Class kategorisinden katılan tek STK…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnaf ve Öğrencilere Müjde! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esnaf ve Öğrencilere Müjde!
Tarım Kredi Market “Bu Kez Son!” Dedi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker İndirimini Bitirmeye Karar Verdi! Eğer Bugün Gidip Almazsanız… mask
Tarım Kredi Market “Bu Kez Son!” Dedi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker İndirimini Bitirmeye Karar Verdi! Eğer Bugün Gidip Almazsanız…
Sigaraya Zam Mı Geldi? Sigaraya Gelen Zamlar Dudakları Uçuklattı! Sigaraya Ne Zaman Zam Gelecek? mask
Sigaraya Zam Mı Geldi? Sigaraya Gelen Zamlar Dudakları Uçuklattı! Sigaraya Ne Zaman Zam Gelecek?
Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Anında Ödeme! Şartlar Açıklandı, Artık Sizde Emekli Olabileceksiniz… mask
Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Anında Ödeme! Şartlar Açıklandı, Artık Sizde Emekli Olabileceksiniz…
Migros Market Ayçiçek Yağına Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… 1 Litresinden 5 Litresine Kadar Hepsinin Fiyatları Yerlerde! İşte Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
Migros Market Ayçiçek Yağına Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… 1 Litresinden 5 Litresine Kadar Hepsinin Fiyatları Yerlerde! İşte Migros Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! Listede Tekne Bile Var! Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Liraya Düştü… mask
A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! Listede Tekne Bile Var! Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Liraya Düştü…
Tüp Fiyatlarına Son Dakika Zam Kararı! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Ekim Tüp Fiyatları Açıklandı! mask
Tüp Fiyatlarına Son Dakika Zam Kararı! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Ekim Tüp Fiyatları Açıklandı!
TOKİ Ankara’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ Projesine Başvuru Yapacakların Dikkatine! Tüm Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Ankara'da Arsalar Nerede, Kaç Arsa Satışa Çıktı? mask
TOKİ Ankara’da ‘İlk Evim İlk İşyerim’ Projesine Başvuru Yapacakların Dikkatine! Tüm Ayrıntılar Ortaya Çıktı! Ankara'da Arsalar Nerede, Kaç Arsa Satışa Çıktı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aleyna Tilki Minicik Eteğini Kasığına Kadar İndirdi! “Kendine Çeki Düzen Ver!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı... mask
Aleyna Tilki Minicik Eteğini Kasığına Kadar İndirdi! “Kendine Çeki Düzen Ver!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı...
O Kız Dizisinde Erkan Petekkaya Krizi! Uzun Süre Kendisine Gelemedi; Yüreklere Öküz Oturttu! Başına Gelen Olay İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Şey Oldu Ki... mask
O Kız Dizisinde Erkan Petekkaya Krizi! Uzun Süre Kendisine Gelemedi; Yüreklere Öküz Oturttu! Başına Gelen Olay İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Şey Oldu Ki...
Safiye Soyman ve Seda Sayan Birbirine Girdi! Büyük Dostluğa Nazar Değdi; Anında Birbirlerini Engellediler! Kavganın Sebebi Kardeşi Kardeşe Kırdırır! Meğer... mask
Safiye Soyman ve Seda Sayan Birbirine Girdi! Büyük Dostluğa Nazar Değdi; Anında Birbirlerini Engellediler! Kavganın Sebebi Kardeşi Kardeşe Kırdırır! Meğer...
Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!” mask
Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!”
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Evlilikleri Hakkında Bomba İddia! İkinci Çocuk Doğmadan Öyle Bir Şeye Giriştiler Ki... Doğuma Günler Kala Öyle Bir Şey Oldu Ki, Twitter Sallanıyor! mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Evlilikleri Hakkında Bomba İddia! İkinci Çocuk Doğmadan Öyle Bir Şeye Giriştiler Ki... Doğuma Günler Kala Öyle Bir Şey Oldu Ki, Twitter Sallanıyor!
Hamdi Alkan'ın Eski Eşi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki... “Eşiniz Çok Pişman Olacak!” Bakanlar Eridi, Kül Oldu! mask
Hamdi Alkan'ın Eski Eşi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki... “Eşiniz Çok Pişman Olacak!” Bakanlar Eridi, Kül Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL