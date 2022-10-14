Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Anında Ödeme! Şartlar Açıklandı, Artık Sizde Emekli Olabileceksiniz…
Çalışma hayatının dışında evinin düzenini sağlamak ya da çocuklarını kendisi büyütmek için kalan fedakar ev hanımlarına müjdeli haber Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geldi. Ev hanımlarına özel bir sigortalılık türü geliştiren SGK, bazı şartları sağlayan ev hanımlarının emeklilik için başvuru yapabileceğini açıkladı. İşte detaylar...
Çalışma hayatının dışında evinin düzenini sağlamak ya da çocuklarını kendisi büyütmek için kalan fedakar ev hanımlarına müjdeli haber Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geldi. Ev hanımlarına özel bir sigortalılık türü geliştiren SGK, bazı şartları sağlayan ev hanımlarının emeklilik için başvuru yapabileceğini açıkladı. Öte yandan SGK, bu şartları da açıkladı. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımları kaç günden emekli olabilir? Ev hanımlığı sigortası var mı, ne kadar? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Eki 2022 - 16:06 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.