Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! Tam Tamına 3500 Lira Anında Ödeme! Şartlar Açıklandı, Artık Sizde Emekli Olabileceksiniz…

Çalışma hayatının dışında evinin düzenini sağlamak ya da çocuklarını kendisi büyütmek için kalan fedakar ev hanımlarına müjdeli haber Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) geldi. Ev hanımlarına özel bir sigortalılık türü geliştiren SGK, bazı şartları sağlayan ev hanımlarının emeklilik için başvuru yapabileceğini açıkladı. Öte yandan SGK, bu şartları da açıkladı. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımları kaç günden emekli olabilir? Ev hanımlığı sigortası var mı, ne kadar? İşte, detaylar…

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