Tarım Kredi Market “Bu Kez Son!” Dedi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker İndirimini Bitirmeye Karar Verdi! Eğer Bugün Gidip Almazsanız…

Türkiye’de vatandaşlar gibi üreticiyi de desteklemek adına hayata geçirilmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, uygun fiyatlı alışveriş sunmayı bu ay da sürdürdü. Bu ay itibariyle pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ilk indirimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirim listesinde ayçiçek yağları da yer aldı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ekim ayı indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri ne zaman sona erecek? İşte, detaylar…

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