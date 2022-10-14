Sigaraya Zam Mı Geldi? Sigaraya Gelen Zamlar Dudakları Uçuklattı! Sigaraya Ne Zaman Zam Gelecek?

Bir süredir arka arkaya zam alamsı nedeniyle vatandaşların yakından takip etmeye başladığı sigara fiyatları, şimdilerde yeni bir zam iddiasıyla da karşı karşıya kaldı. Özellikle bir sigara markasının zam için harekete geçtiği öğrenilirken; Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan gelen açıklama, sadece sigara içen vatandaşları değil, aynı zamanda tekel bayileri de endişelendirdi. Peki, sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar? İşte, detaylar…

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