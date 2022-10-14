Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan dünyaca ünlü yarışma Masterchef’te her bölüm yeni bir tartışmaya vesile olurken öte yandan da hem yarışmadan ayrılanlar hem de hala şeflere tabak beğendirmek için uğraşan yarışmacılar, izleyiciler tarafından yakın mercek altına alınmış durumda. Peki, en dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan Büşra’nın erkek arkadaşıyla olan dudak dudağa pozlarına şefler ne diyecek?

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