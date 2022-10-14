Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’in sevilen ve en başarılı yarışmacılarından birisi olan Büşra ve sevgilisinin dudak dudağa pozları görenleri şoke etti. Acun Medya tarafından yapılan eleştirilere kulak asılmadı, gören duyan utançtan kıpkırmızı oldu. Gündemde bomba etkisi yaratan o paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen ve TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan dünyaca ünlü yarışma Masterchef’te her bölüm yeni bir tartışmaya vesile olurken öte yandan da hem yarışmadan ayrılanlar hem de hala şeflere tabak beğendirmek için uğraşan yarışmacılar, izleyiciler tarafından yakın mercek altına alınmış durumda. Peki, en dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan Büşra’nın erkek arkadaşıyla olan dudak dudağa pozlarına şefler ne diyecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.