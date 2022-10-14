Acun Ilıcalı Survivor 2023 Defterini Kapattı! Bundan Sonra Dominik Adası’na Uğramayacak Bile! “100 Metre Yakınından Geçmez!” Murat Ceylan…
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışmasının yeni sezonuna aylar kala, ortaya çok ilginç bir iddia atıldı. Yarışmadan Acun Ilıcalı’nın ayrılacağı iddia edilirken; Survivor Türkiye yarışmasının yeni ismini duyanlar, adeta şoke oldu. Bu haberin üzerine sosyal medya platformlarında tepki üzerine tepki yağmaya başladı. İşte detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışmasının yeni sezonuna aylar kala, ortaya çok ilginç bir iddia atıldı. Yarışmadan Acun Ilıcalı’nın ayrılacağı iddia edilirken; Survivor Türkiye yarışmasının yeni ismini duyanlar, adeta şoke oldu. Bu haberin üzerine sosyal medya platformlarında tepki üzerine tepki yağmaya başladı. Peki, Survivor Türkiye yarışmasından Acun Ilıcalı ayrılacak mı? Survivor Türkiye yarışmasından Acun Ilıcalı neden ayrılacak? Survivor Türkiye yarışmasına Acun Ilıcalı yerine kim gelecek? İşte, detaylar…
14 Eki 2022 - 16:07 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.