Acun Ilıcalı Survivor 2023 Defterini Kapattı! Bundan Sonra Dominik Adası’na Uğramayacak Bile! “100 Metre Yakınından Geçmez!” Murat Ceylan…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışmasının yeni sezonuna aylar kala, ortaya çok ilginç bir iddia atıldı. Yarışmadan Acun Ilıcalı’nın ayrılacağı iddia edilirken; Survivor Türkiye yarışmasının yeni ismini duyanlar, adeta şoke oldu. Bu haberin üzerine sosyal medya platformlarında tepki üzerine tepki yağmaya başladı. Peki, Survivor Türkiye yarışmasından Acun Ilıcalı ayrılacak mı? Survivor Türkiye yarışmasından Acun Ilıcalı neden ayrılacak? Survivor Türkiye yarışmasına Acun Ilıcalı yerine kim gelecek? İşte, detaylar…