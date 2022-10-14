Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra…
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, yoğun bir şekilde geçirdiği yaz sahnelerine havaların soğumasına aldırış etmeden ekim ayında da devam etti. Sonbahar aylarını da sahnede geçiren Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün bir konserine yeni imajı ile çıktı. İşte o yeni imaj ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, yoğun bir şekilde geçirdiği yaz sahnelerine havaların soğumasına aldırış etmeden ekim ayında da devam etti. Sonbahar aylarını da sahnede geçiren Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün bir konserine yeni imajı ile çıktı. Yeni imajında bıraktığı bıyık ile dikkat çeken Oğuzhan Koç’un neden bıyık bıraktığı ise herkesi şaşırttı! Peki, Oğuzhan Koç neden imaj değişikliğine gitti? Oğuzhan Koç neden bıyık bıraktı? Oğuzhan Koç bıyıklı hali nasıl? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Eki 2022 - 16:07 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.