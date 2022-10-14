Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra…

Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Oğuzhan Koç, yoğun bir şekilde geçirdiği yaz sahnelerine havaların soğumasına aldırış etmeden ekim ayında da devam etti. Sonbahar aylarını da sahnede geçiren Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün bir konserine yeni imajı ile çıktı. Yeni imajında bıraktığı bıyık ile dikkat çeken Oğuzhan Koç’un neden bıyık bıraktığı ise herkesi şaşırttı! Peki, Oğuzhan Koç neden imaj değişikliğine gitti? Oğuzhan Koç neden bıyık bıraktı? Oğuzhan Koç bıyıklı hali nasıl? İşte, detaylar…

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