Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Dantelli Sütyeniyle Şok Etti! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Her Yerini Belli Oluyor…“Kızım Sen Şaka Mısın?”
Ekranlarda bir dönem en çok konuşulan yapımlardan biri olan evlilik programları, yayından kaldırılmasına rağmen pek çok ismin popüler olmasını sağlamayı bu yıl da sürdürdü. O isimlerden biri olan ve katıldığı evlilik programı sayesinde tanınan Naz Milla, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak varlığını sürdürmeye başladı. İşte detaylar...
Ekranlarda bir dönem en çok konuşulan yapımlardan biri olan evlilik programları, yayından kaldırılmasına rağmen pek çok ismin popüler olmasını sağlamayı bu yıl da sürdürdü. O isimlerden biri olan ve katıldığı evlilik programı sayesinde tanınan Naz Milla, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak varlığını sürdürmeye başladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile her an dikkatleri üzerinde tutan Naz Milla, son paylaşımıyla ise, resmen akılları baştan aldı. Peki, Naz Milla ne paylaştı? Naz Milla nasıl bir paylaşım yaptı? Naz Milla’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi?
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14 Eki 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.