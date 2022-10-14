- 14 Eki 2022 - 16:07 G: 14 Eki 2022 - 16:11

Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Dantelli Sütyeniyle Şok Etti! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Her Yerini Belli Oluyor…“Kızım Sen Şaka Mısın?”

Ekranlarda bir dönem en çok konuşulan yapımlardan biri olan evlilik programları, yayından kaldırılmasına rağmen pek çok ismin popüler olmasını sağlamayı bu yıl da sürdürdü. O isimlerden biri olan ve katıldığı evlilik programı sayesinde tanınan Naz Milla, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak varlığını sürdürmeye başladı. İşte detaylar...

Ekranlarda bir dönem en çok konuşulan yapımlardan biri olan evlilik programları, yayından kaldırılmasına rağmen pek çok ismin popüler olmasını sağlamayı bu yıl da sürdürdü. O isimlerden biri olan ve katıldığı evlilik programı sayesinde tanınan Naz Milla, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak varlığını sürdürmeye başladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile her an dikkatleri üzerinde tutan Naz Milla, son paylaşımıyla ise, resmen akılları baştan aldı. Peki, Naz Milla ne paylaştı? Naz Milla nasıl bir paylaşım yaptı? Naz Milla’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi?

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

14 Eki 2022 - 16:07 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!” mask
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!”
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler... mask
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler...
Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor?
Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra… mask
Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra…
Survivor Atakan'dan Biricik Aşkına Bebek Hediyesi! Cinsiyeti Açıklanır Açıklanmaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Herkese Böyle Bir Koca Lazım! Yaptı Yapacağını... mask
Survivor Atakan'dan Biricik Aşkına Bebek Hediyesi! Cinsiyeti Açıklanır Açıklanmaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Herkese Böyle Bir Koca Lazım! Yaptı Yapacağını...
Demet Özdemir İki Erkeğin Arasında Öyle Poz Verdi Ki, Sevişme Sahneleri Unutuldu! “Oğuzhan Koç Boşanma Davasını Açar Yakında!” Kaynananın Dili Tutuldu... mask
Demet Özdemir İki Erkeğin Arasında Öyle Poz Verdi Ki, Sevişme Sahneleri Unutuldu! “Oğuzhan Koç Boşanma Davasını Açar Yakında!” Kaynananın Dili Tutuldu...
Acun Ilıcalı'dan Masterchef Yarışmacılarına Ambargo! Parayı Nereden Keseceğini Şaşırdı; Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Fatma Nur Öyle Bir Açık Etti Ki... “Yazıklar Olsun!” mask
Acun Ilıcalı'dan Masterchef Yarışmacılarına Ambargo! Parayı Nereden Keseceğini Şaşırdı; Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Fatma Nur Öyle Bir Açık Etti Ki... “Yazıklar Olsun!”
Gecenin Ucunda Dizisinde Kadir Doğulu Krizi! Eşi Neslihan Atagül Bile Şaşkın... Hayranları Olayı Büyüttükçe Büyüttü! Neler Oluyor? mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Kadir Doğulu Krizi! Eşi Neslihan Atagül Bile Şaşkın... Hayranları Olayı Büyüttükçe Büyüttü! Neler Oluyor?
Tarkan Vites Artırdı; Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki... “Bizim Burada Ağzımız Kokuyor!” Geçen Yıl 15 Milyona İmza Atmıştı... Neler Oldu Neler! mask
Tarkan Vites Artırdı; Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki... “Bizim Burada Ağzımız Kokuyor!” Geçen Yıl 15 Milyona İmza Atmıştı... Neler Oldu Neler!
Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Adını da Değiştirdi! Aybike Esin Tumluer Kimdir, Kaç Yaşında, Yeni İsmi Ne Oldu? Aybike Esin Tumluer’in Nereli Olduğunu Duyunca… mask
Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Adını da Değiştirdi! Aybike Esin Tumluer Kimdir, Kaç Yaşında, Yeni İsmi Ne Oldu? Aybike Esin Tumluer’in Nereli Olduğunu Duyunca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler... mask
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler...
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!” mask
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!”
Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...” mask
Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...”
Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Dantelli Sütyeniyle Şok Etti! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Her Yerini Belli Oluyor…“Kızım Sen Şaka Mısın?” mask
Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Dantelli Sütyeniyle Şok Etti! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Her Yerini Belli Oluyor…“Kızım Sen Şaka Mısın?”
Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra… mask
Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra…
Acun Ilıcalı Survivor 2023 Defterini Kapattı! Bundan Sonra Dominik Adası’na Uğramayacak Bile! “100 Metre Yakınından Geçmez!” Murat Ceylan… mask
Acun Ilıcalı Survivor 2023 Defterini Kapattı! Bundan Sonra Dominik Adası’na Uğramayacak Bile! “100 Metre Yakınından Geçmez!” Murat Ceylan…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL