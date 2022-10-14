Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!”
Şimdilerde geçirdiği değişim ile gündemlerden düşmeyen Ceylan, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştirdi. Yaptığı paylaşımla tüm takipçilerini adeta şoke eden Ceylan, özellikle başka bir ünlü isme benzetilmesiyle dikkat çekti. Ceylan’ın o fotoğrafını gören takipçileri ise, yorum yapmadan geçemedi. İşte detaylar...
Şimdilerde geçirdiği değişim ile gündemlerden düşmeyen Ceylan, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştirdi. Yaptığı paylaşımla tüm takipçilerini adeta şoke eden Ceylan, özellikle başka bir ünlü isme benzetilmesiyle dikkat çekti. Ceylan’ın o fotoğrafını gören takipçileri ise, yorum yapmadan geçemedi. Peki, Ceylan ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Ceylan, hangi ünlü isme benzetildi? Ceylan son hali nasıl, estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…
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14 Eki 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.