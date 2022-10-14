Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!”

Şimdilerde geçirdiği değişim ile gündemlerden düşmeyen Ceylan, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaşımı gerçekleştirdi. Yaptığı paylaşımla tüm takipçilerini adeta şoke eden Ceylan, özellikle başka bir ünlü isme benzetilmesiyle dikkat çekti. Ceylan’ın o fotoğrafını gören takipçileri ise, yorum yapmadan geçemedi. Peki, Ceylan ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Ceylan, hangi ünlü isme benzetildi? Ceylan son hali nasıl, estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…

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