Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler...
Eski eş şimdiki arkadaş, aynı zamanda da yakın iki anne-baba olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu bir an olsun gündemden düşmek bilmiyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar’dan eski kocasına barışma mesajı da gecikmedi. Zeytin dalı uzatıldı, aldatma olayları unutuldu. Neler olduğuna ne kızları Zehra ne de takipçileri inanamadı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar şimdi de geçtiğimiz günlerdeki gibi eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yanında yerini aldı. Ortalığı yangın yerine çevirecek açıklamaları mercek altına aldık. İşte detaylar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.