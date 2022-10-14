Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler...

Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar şimdi de geçtiğimiz günlerdeki gibi eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yanında yerini aldı. Ortalığı yangın yerine çevirecek açıklamaları mercek altına aldık. İşte detaylar.

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