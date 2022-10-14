Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Göğüs Ucunu Belli Ede Ede Paylaştı! “Ablam Her Yerin Ortada!” Nefesleri Kesti, İncecik Bluzuyla Baş Döndürdü...

Finali asla gelmeyen ancak reytinglerde hep en üst sıralarda olan Arka Sokaklar dizisinde yıllar boyunca ekran karşısında, gözler önünde büyüyen Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş değişimiyle dudak uçuklatıyor. Yüsra Geyik son dönemdeki paylaşımlarıyla sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olurken, Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu son fotoğrafı da gündemde bomba etkisi yarattı. Herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

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