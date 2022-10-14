Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Göğüs Ucunu Belli Ede Ede Paylaştı! “Ablam Her Yerin Ortada!” Nefesleri Kesti, İncecik Bluzuyla Baş Döndürdü...
Yıllarca Kanal D ekranlarında süregelen Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik göğüs ucunu belli ede ede paylaştı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran paylaşımdaki incecik bluz ise başları döndürdü. İşte o paylaşım!
Finali asla gelmeyen ancak reytinglerde hep en üst sıralarda olan Arka Sokaklar dizisinde yıllar boyunca ekran karşısında, gözler önünde büyüyen Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş değişimiyle dudak uçuklatıyor. Yüsra Geyik son dönemdeki paylaşımlarıyla sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olurken, Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu son fotoğrafı da gündemde bomba etkisi yarattı. Herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.