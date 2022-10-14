Hande Erçel Tası Tarağı Topladı! Öyle Bir Yerden Teklif Aldı Ki, Yer Gök Bunu Konuşuyor! “Yırtık Çorap Gibi Her Yerden Çıkıyor!” Neler Oluyor?
Ünlü oyuncu Hande Erçel tası tarağı topladı. Aldığı teklifle birlikte yer gök inledi herkes bunu konuşmaya başladı. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan imzanın tüm detaylarını sizin için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar!
Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım derken aşk hayatında aradığını bulamayan Hande Erçel, sektördeki rakiplerini teker teker elemekle kalmayıp mankenlerinde ekmeğini kendisi alıyor. Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan Erçel, yalnızca Türkiye’de değil aynı zamanda da yurt dışındaki firmalarında dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse atılan bir imza herkesin dudağını uçuklattı. Peki, sözleşmenin detayları neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.