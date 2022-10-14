Hande Erçel Tası Tarağı Topladı! Öyle Bir Yerden Teklif Aldı Ki, Yer Gök Bunu Konuşuyor! “Yırtık Çorap Gibi Her Yerden Çıkıyor!” Neler Oluyor?

Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım derken aşk hayatında aradığını bulamayan Hande Erçel, sektördeki rakiplerini teker teker elemekle kalmayıp mankenlerinde ekmeğini kendisi alıyor. Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bırakan Erçel, yalnızca Türkiye’de değil aynı zamanda da yurt dışındaki firmalarında dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse atılan bir imza herkesin dudağını uçuklattı. Peki, sözleşmenin detayları neydi?

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