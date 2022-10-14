- 14 Eki 2022 - 16:39

Hamdi Alkan'ın Eski Eşi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki... “Eşiniz Çok Pişman Olacak!” Bakanlar Eridi, Kül Oldu!

Hamdi Alkan’ın eski eşi yürekleri hop hop hoplattı. Kıpkırmızı elbisesiyle yaptığı fizik şovunu görenler eridi kül oldu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran elbiseli paylaşımın açıklaması da bir hayli dikkat çekti. Peki, neler oluyor? İşte tüm merak edilenler!

8 yıllık hayat arkadaşı Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel hem sosyal medyada hem de sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Birbirinden cesur kıyafetlerini izleyenleri ve takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel, kısa sürede de adından en çok konuşulan isimler arasında yerini almıştı. Şimdiyse yeniden yapılan evlilik açıklaması ve bol dekolteli kırmızı elbisesini sizin için mercek altına aldık.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Eki 2022 - 16:39 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Tası Tarağı Topladı! Öyle Bir Yerden Teklif Aldı Ki, Yer Gök Bunu Konuşuyor! “Yırtık Çorap Gibi Her Yerden Çıkıyor!” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Tası Tarağı Topladı! Öyle Bir Yerden Teklif Aldı Ki, Yer Gök Bunu Konuşuyor! “Yırtık Çorap Gibi Her Yerden Çıkıyor!” Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Göğüs Ucunu Belli Ede Ede Paylaştı! “Ablam Her Yerin Ortada!” Nefesleri Kesti, İncecik Bluzuyla Baş Döndürdü... mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Göğüs Ucunu Belli Ede Ede Paylaştı! “Ablam Her Yerin Ortada!” Nefesleri Kesti, İncecik Bluzuyla Baş Döndürdü...
Survivor Atakan'dan Biricik Aşkına Bebek Hediyesi! Cinsiyeti Açıklanır Açıklanmaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Herkese Böyle Bir Koca Lazım! Yaptı Yapacağını... mask
Survivor Atakan'dan Biricik Aşkına Bebek Hediyesi! Cinsiyeti Açıklanır Açıklanmaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Herkese Böyle Bir Koca Lazım! Yaptı Yapacağını...
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler... mask
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler...
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!” mask
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!”
Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor?
Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra… mask
Oğuzhan Koç’un Neden Bıyık Bıraktığı Ortaya Çıktı! Freddie Mercury'ye Benzetildi... Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! Demet Özdemir’le Evlendikten Sonra…
Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Dantelli Sütyeniyle Şok Etti! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Her Yerini Belli Oluyor…“Kızım Sen Şaka Mısın?” mask
Fenomen Gelin Adayı Naz Milla Dantelli Sütyeniyle Şok Etti! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Her Yerini Belli Oluyor…“Kızım Sen Şaka Mısın?”
Demet Özdemir İki Erkeğin Arasında Öyle Poz Verdi Ki, Sevişme Sahneleri Unutuldu! “Oğuzhan Koç Boşanma Davasını Açar Yakında!” Kaynananın Dili Tutuldu... mask
Demet Özdemir İki Erkeğin Arasında Öyle Poz Verdi Ki, Sevişme Sahneleri Unutuldu! “Oğuzhan Koç Boşanma Davasını Açar Yakında!” Kaynananın Dili Tutuldu...
Acun Ilıcalı'dan Masterchef Yarışmacılarına Ambargo! Parayı Nereden Keseceğini Şaşırdı; Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Fatma Nur Öyle Bir Açık Etti Ki... “Yazıklar Olsun!” mask
Acun Ilıcalı'dan Masterchef Yarışmacılarına Ambargo! Parayı Nereden Keseceğini Şaşırdı; Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Fatma Nur Öyle Bir Açık Etti Ki... “Yazıklar Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Tası Tarağı Topladı! Öyle Bir Yerden Teklif Aldı Ki, Yer Gök Bunu Konuşuyor! “Yırtık Çorap Gibi Her Yerden Çıkıyor!” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Tası Tarağı Topladı! Öyle Bir Yerden Teklif Aldı Ki, Yer Gök Bunu Konuşuyor! “Yırtık Çorap Gibi Her Yerden Çıkıyor!” Neler Oluyor?
Survivor Atakan'dan Biricik Aşkına Bebek Hediyesi! Cinsiyeti Açıklanır Açıklanmaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Herkese Böyle Bir Koca Lazım! Yaptı Yapacağını... mask
Survivor Atakan'dan Biricik Aşkına Bebek Hediyesi! Cinsiyeti Açıklanır Açıklanmaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Herkese Böyle Bir Koca Lazım! Yaptı Yapacağını...
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Göğüs Ucunu Belli Ede Ede Paylaştı! “Ablam Her Yerin Ortada!” Nefesleri Kesti, İncecik Bluzuyla Baş Döndürdü... mask
Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş'i Göğüs Ucunu Belli Ede Ede Paylaştı! “Ablam Her Yerin Ortada!” Nefesleri Kesti, İncecik Bluzuyla Baş Döndürdü...
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler... mask
Hülya Avşar'dan Eski Kocasına Barışma Mesajı! Zeytin Dalını Uzattı, Aldatmayı Unuttu! Zehra Çilingiroğlu Hayatının Şokunu Yaşıyor! Neler Oldu Neler...
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!” mask
Türkücü Ceylan’ın Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Değişti Ki… Gören Aleyna Tilki Sanıyor! Kaşı, Gözü… “Ne Oldu Bacım Sana!”
Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...” mask
Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL