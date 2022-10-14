Hamdi Alkan'ın Eski Eşi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki... “Eşiniz Çok Pişman Olacak!” Bakanlar Eridi, Kül Oldu!
Hamdi Alkan’ın eski eşi yürekleri hop hop hoplattı. Kıpkırmızı elbisesiyle yaptığı fizik şovunu görenler eridi kül oldu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran elbiseli paylaşımın açıklaması da bir hayli dikkat çekti. Peki, neler oluyor? İşte tüm merak edilenler!
8 yıllık hayat arkadaşı Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel hem sosyal medyada hem de sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Birbirinden cesur kıyafetlerini izleyenleri ve takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel, kısa sürede de adından en çok konuşulan isimler arasında yerini almıştı. Şimdiyse yeniden yapılan evlilik açıklaması ve bol dekolteli kırmızı elbisesini sizin için mercek altına aldık.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.