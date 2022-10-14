Hamdi Alkan'ın Eski Eşi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Kıpkırmızı Elbisesiyle Öyle Bir Fizik Şov Yaptı Ki... “Eşiniz Çok Pişman Olacak!” Bakanlar Eridi, Kül Oldu!

8 yıllık hayat arkadaşı Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel hem sosyal medyada hem de sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Birbirinden cesur kıyafetlerini izleyenleri ve takipçilerinin beğenisine sunan Görgüzel, kısa sürede de adından en çok konuşulan isimler arasında yerini almıştı. Şimdiyse yeniden yapılan evlilik açıklaması ve bol dekolteli kırmızı elbisesini sizin için mercek altına aldık.

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