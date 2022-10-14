- 14 Eki 2022 - 16:57

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Evlilikleri Hakkında Bomba İddia! İkinci Çocuk Doğmadan Öyle Bir Şeye Giriştiler Ki... Doğuma Günler Kala Öyle Bir Şey Oldu Ki, Twitter Sallanıyor!

Türkiye’nin en gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evlilikleri hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İkinci çocuk doğmadan girişilen iş kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter gündemini sallayan konuda, doğuma günler kala kalkışılan iş en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Peki, konu neydi? İşte tüm detaylar!

Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen, yakışıklı eşi Burak Özçivit ile olan evliliğinde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarlarken kalkıştıkları işle gündemdeki yerini aldı. Boşandılar boşanacaklar iddialarıyla sosyal medya ve magazin gündeminden düşmeyen ünlü çift sağ gösterip sol vurdu! Merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.

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14 Eki 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

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