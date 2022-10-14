Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Evlilikleri Hakkında Bomba İddia! İkinci Çocuk Doğmadan Öyle Bir Şeye Giriştiler Ki... Doğuma Günler Kala Öyle Bir Şey Oldu Ki, Twitter Sallanıyor!
Türkiye’nin en gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evlilikleri hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İkinci çocuk doğmadan girişilen iş kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Twitter gündemini sallayan konuda, doğuma günler kala kalkışılan iş en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Peki, konu neydi? İşte tüm detaylar!
Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen, yakışıklı eşi Burak Özçivit ile olan evliliğinde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarlarken kalkıştıkları işle gündemdeki yerini aldı. Boşandılar boşanacaklar iddialarıyla sosyal medya ve magazin gündeminden düşmeyen ünlü çift sağ gösterip sol vurdu! Merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.