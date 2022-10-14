Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!”
TV8 ekranlarına damga vuran reyting rekortmeni yarışma Masterchef’te yarışan Burak Kaya’nın şiddet görüntüleri sosyal medyayı resmen salladı. Eski sevgilisi bir dönem şiddet gördüğünü ifade etmiş ancak kimseyi inandıramamıştı. Twitter’dan linç üstüne linç yiyen Burak Kaya’nın o görüntüleri ve yapılan yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan, reytinglerin altını üstüne getiren Masterchef yarışması bir an olsun ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Masterchef yarışması ve yarışmacılarıyla ilgili ortaya çıkan her yeni gerçek ise görenlerin duyanların ağzını kırk karış açık bırakıyor. Konuya ilişkin merak edilen her ayrıntıyı sizin için derledik. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.