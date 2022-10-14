Safiye Soyman ve Seda Sayan Birbirine Girdi! Büyük Dostluğa Nazar Değdi; Anında Birbirlerini Engellediler! Kavganın Sebebi Kardeşi Kardeşe Kırdırır! Meğer...

Aralarındaki arkadaşlıktan öte kardeş gibi ilişkileriyle hem çok beğenilen hem de çok kıskanılan iki ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Seda Sayan’ın arasına kara kedi girdi. Sosyal medya ve magazin gündemini derinden sarsan bu haberle birlikte ikilinin birbirini engellemesi de ortalığı ayağa kaldırdı. Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu habere ilişkin tüm detayları sizin için mercek altına aldık.

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