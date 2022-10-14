- 14 Eki 2022 - 18:01 G: 14 Eki 2022 - 18:00

O Kız Dizisinde Erkan Petekkaya Krizi! Uzun Süre Kendisine Gelemedi; Yüreklere Öküz Oturttu! Başına Gelen Olay İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Şey Oldu Ki...

Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinde Erkan Petekkaya krizi yaşandı. Uzun süre kendine gelemeyen ünlü oyuncu yüreklere öküz oturttu. Kısa bir zaman diliminde ortalığı resmen ayağa kaldıran olayı gören duyan anlamakta zorluk çekti. İşte, olaya dair tüm detaylar!

Oyunculuğuyla adından sıklıkla bahsettiren Erkan Petekkaya, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üs eden dizi O Kız’da olaylar arka arkaya yaşanırken öte yandan da sette yaşananlarla ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?

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14 Eki 2022 - 18:01 Ankara- Yaşam

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