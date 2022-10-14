O Kız Dizisinde Erkan Petekkaya Krizi! Uzun Süre Kendisine Gelemedi; Yüreklere Öküz Oturttu! Başına Gelen Olay İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Şey Oldu Ki...

Oyunculuğuyla adından sıklıkla bahsettiren Erkan Petekkaya, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üs eden dizi O Kız’da olaylar arka arkaya yaşanırken öte yandan da sette yaşananlarla ilgili ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?

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