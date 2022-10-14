Aleyna Tilki Minicik Eteğini Kasığına Kadar İndirdi! “Kendine Çeki Düzen Ver!” Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Fiziğiyle Alev Alev Yaktı...
Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından birisi olan Aleyna Tilki, minicik eteğini kasığına kadar indirdi. Fotoğrafı görenler ne diyeceğini şaşırırken fiziğiyle ortalığı alev alev yakan Aleyna Tilki, sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan konusu olmayı yeniden başardı. Peki, neler oluyor?
Küçük yaşına rağmen Türkiye’nin en başarılı ve en çok konuşulan sanatçılarından birisi olan Aleyna Tilki, her paylaşımı ve açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle kıyafetleri ve paylaşımları ile ortalığı birbirine katan genç sanatçı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortalığı yaktı geçti. Kısa sürede gündemde bomba etkisi yaratan paylaşımı sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.