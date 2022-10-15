Altın Fiyatlarında Sert Çakılma Yaşandı! Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu… Bunun Bir Tık Altı Yok; Alan Aldı, Almayan Yandı!

Her geçen gün daha çok düşüş yaşayan altın, haftanın son gününde adeta felaketi yaşattı. Aralık ayında 1400 lirayı geçmesi beklenen gram altının, 1000 liranın altına düşmesi ise şok etkisi yarattı. Bir anda bu denli düşen altın ise herkesin ağzını açık bıraktı. Özellikle alıcısı ve yatırımcısı tarafından araştırılan altın, tokat gibi vurdu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

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