- 15 Eki 2022 - 09:51 G: 15 Eki 2022 - 10:02

Altın Fiyatlarında Sert Çakılma Yaşandı! Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu… Bunun Bir Tık Altı Yok; Alan Aldı, Almayan Yandı!

Altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşadığı görüldü. 1000 liranın altına düşen altın, uygun fiyata altın almak isteyenlerin kuyumculara koşmasına neden oldu! Bir tık altına düşmeyeceğine dair yorumlar alan altın için bir vatandaş ise “Alan aldı, almayan yandı! Artık düşüş olmaz” yorumlarında bulundular! Altının bu denli düşmesi ise kafaların karmakarışık olmasına neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar?

Her geçen gün daha çok düşüş yaşayan altın, haftanın son gününde adeta felaketi yaşattı. Aralık ayında 1400 lirayı geçmesi beklenen gram altının, 1000 liranın altına düşmesi ise şok etkisi yarattı. Bir anda bu denli düşen altın ise herkesin ağzını açık bıraktı. Özellikle alıcısı ve yatırımcısı tarafından araştırılan altın, tokat gibi vurdu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

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15 Eki 2022 - 09:51 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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