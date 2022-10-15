Altın Fiyatlarında Sert Çakılma Yaşandı! Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu… Bunun Bir Tık Altı Yok; Alan Aldı, Almayan Yandı!
Altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşadığı görüldü. 1000 liranın altına düşen altın, uygun fiyata altın almak isteyenlerin kuyumculara koşmasına neden oldu! Bir tık altına düşmeyeceğine dair yorumlar alan altın için bir vatandaş ise “Alan aldı, almayan yandı! Artık düşüş olmaz” yorumlarında bulundular! Altının bu denli düşmesi ise kafaların karmakarışık olmasına neden oldu! Peki, altın fiyatları ne kadar?
Her geçen gün daha çok düşüş yaşayan altın, haftanın son gününde adeta felaketi yaşattı. Aralık ayında 1400 lirayı geçmesi beklenen gram altının, 1000 liranın altına düşmesi ise şok etkisi yarattı. Bir anda bu denli düşen altın ise herkesin ağzını açık bıraktı. Özellikle alıcısı ve yatırımcısı tarafından araştırılan altın, tokat gibi vurdu! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.