- 15 Eki 2022 - 20:54 G: 15 Eki 2022 - 20:55

Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!"

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef 2022 yarışmasının en gözde yarışmacılarından birisi olan Metin’in neden elenmediği ortaya çıktı. Ekranların aranan yüzü dedesi olunca Acun Ilıcalı tarafından kadroya alınması da gecikmemiş. Masterchef izleyicilerinin art arda yorum yaptığı bu konuya ilişkin olarak gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinde gerçekleşen en lezzetli yarışma olarak da nitelendirilen Masterchef 2022 yarışmasının en bilindik yarışmacılarından biri olan ve profesyonel olarak da aşçılık yapan Metin ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Kimsenin bu kadarını beklemediği gerçekle ilgili detaylar herkesin şaşkınlıktan ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

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15 Eki 2022 - 20:54 Ankara- Yaşam

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