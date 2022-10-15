Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! "Yok Artık!"
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Masterchef 2022 yarışmasının en gözde yarışmacılarından birisi olan Metin’in neden elenmediği ortaya çıktı. Ekranların aranan yüzü dedesi olunca Acun Ilıcalı tarafından kadroya alınması da gecikmemiş. Masterchef izleyicilerinin art arda yorum yaptığı bu konuya ilişkin olarak gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinde gerçekleşen en lezzetli yarışma olarak da nitelendirilen Masterchef 2022 yarışmasının en bilindik yarışmacılarından biri olan ve profesyonel olarak da aşçılık yapan Metin ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Kimsenin bu kadarını beklemediği gerçekle ilgili detaylar herkesin şaşkınlıktan ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.