Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! "Yok Artık!"

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinde gerçekleşen en lezzetli yarışma olarak da nitelendirilen Masterchef 2022 yarışmasının en bilindik yarışmacılarından biri olan ve profesyonel olarak da aşçılık yapan Metin ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Kimsenin bu kadarını beklemediği gerçekle ilgili detaylar herkesin şaşkınlıktan ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

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