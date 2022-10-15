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15 Eki 2022 - 21:03

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit İle Sultan'ın İlişkisi Şok Etti! Aralarındaki Yaş Farkı Tüyleri Diken Diken Etti… O Sahneler Sonrasında Her Şey Yerle Bir Oldu!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda kabul edilmeyecek bir istismar ekranlara geldi! Aralarındaki yaş farkı ise tüylerin diken diken etti! “İğrençsiniz” yorumlarını alan dizide o sahneler sonrasında her şey yerle bir oldu! İşte kabul görmeyen o olay…