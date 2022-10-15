- 15 Eki 2022 - 21:03

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit İle Sultan'ın İlişkisi Şok Etti! Aralarındaki Yaş Farkı Tüyleri Diken Diken Etti… O Sahneler Sonrasında Her Şey Yerle Bir Oldu!

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda kabul edilmeyecek bir istismar ekranlara geldi! Aralarındaki yaş farkı ise tüylerin diken diken etti! “İğrençsiniz” yorumlarını alan dizide o sahneler sonrasında her şey yerle bir oldu! İşte kabul görmeyen o olay…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Hikayesiyle milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar ise Twitter’ı ayağa kaldırıyordu. Özellikle Seyran ve Suna’nın yaşadığı hayat, tepkilere neden olmuştu. Peki, Yalı Çapkını dizisi bu kez neden tepkileri topladı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Eki 2022 - 21:03 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan Kocası İçin Altın Dolu Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Kocası İçin Yaptığı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı! “Kafa Kadar Tektaştan Sonra… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan Kocası İçin Altın Dolu Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Kocası İçin Yaptığı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı! “Kafa Kadar Tektaştan Sonra… “Yok Artık!”
Merve Dizdar'dan Kalpleri Sızım Sızlatan Açıklama! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Çok Pişman Belli!” mask
Merve Dizdar'dan Kalpleri Sızım Sızlatan Açıklama! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Çok Pişman Belli!”
Masterchef’in Agresif Jürisi Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bomba Gerçek! Twitter Onu Konuşuyor… Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir? mask
Masterchef’in Agresif Jürisi Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bomba Gerçek! Twitter Onu Konuşuyor… Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir?
Demet Akalın’dan Şok Eden Ebru Gündeş Açıklaması! Aylar Önce Takipten Çıkmıştı... Demet Akalın, Ebru Gündeş için ne dedi? İşte, detaylar… mask
Demet Akalın’dan Şok Eden Ebru Gündeş Açıklaması! Aylar Önce Takipten Çıkmıştı... Demet Akalın, Ebru Gündeş için ne dedi? İşte, detaylar…
Survivor 2023'ün Yeni Kadrosu Şekilleniyor! Masterchef Barbaros Acun Ilıcalı’yla Anlaşmaları İmzaladı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Buralar Yandı Barbo!” mask
Survivor 2023'ün Yeni Kadrosu Şekilleniyor! Masterchef Barbaros Acun Ilıcalı’yla Anlaşmaları İmzaladı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Buralar Yandı Barbo!”
Yalı Çapkın’ın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Yeni Sevgilisi Merak Uyandırdı! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş… Kimse Serra  Arıtürk İsmini Beklemiyordu! mask
Yalı Çapkın’ın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Yeni Sevgilisi Merak Uyandırdı! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş… Kimse Serra  Arıtürk İsmini Beklemiyordu!
Merve Boluğur Hamile Mi? Verdiği Cevap Kafaları Allak Bullak Etti! Eşinin Bile Nutku Tutuldu! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu! Neler Oluyor? mask
Merve Boluğur Hamile Mi? Verdiği Cevap Kafaları Allak Bullak Etti! Eşinin Bile Nutku Tutuldu! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu! Neler Oluyor?
Demet Evgar'ın Ünlü Olma Hikayesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Demet Evgar Bakın Nasıl Ünlü Olmuş! Demet Evgar Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Aslen Nerelidir? mask
Demet Evgar'ın Ünlü Olma Hikayesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Demet Evgar Bakın Nasıl Ünlü Olmuş! Demet Evgar Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Aslen Nerelidir?
Üç Kız Kardeş Dizisinin İhanetçi Somer’i Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Şaka Mı Bu?” Çok Aşık Olduğunu Bağıra Çağıra Söylemişti, Görenlere Tokat Gibi İndi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin İhanetçi Somer’i Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Şaka Mı Bu?” Çok Aşık Olduğunu Bağıra Çağıra Söylemişti, Görenlere Tokat Gibi İndi…
Masterchef Somer Şef’in Annesi Gizli Kapaklı İşlerini Tek Tek Açıkladı! Meğer Yıllar Önce Somer Şef… “Yok Artık!” Yüzü Kıpkırmızı Kesildi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef’in Annesi Gizli Kapaklı İşlerini Tek Tek Açıkladı! Meğer Yıllar Önce Somer Şef… “Yok Artık!” Yüzü Kıpkırmızı Kesildi! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!" mask
Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!"
Seda Sayan Kocası İçin Altın Dolu Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Kocası İçin Yaptığı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı! “Kafa Kadar Tektaştan Sonra… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan Kocası İçin Altın Dolu Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Kocası İçin Yaptığı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı! “Kafa Kadar Tektaştan Sonra… “Yok Artık!”
Merve Dizdar'dan Kalpleri Sızım Sızlatan Açıklama! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Çok Pişman Belli!” mask
Merve Dizdar'dan Kalpleri Sızım Sızlatan Açıklama! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Çok Pişman Belli!”
Masterchef’in Agresif Jürisi Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bomba Gerçek! Twitter Onu Konuşuyor… Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir? mask
Masterchef’in Agresif Jürisi Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bomba Gerçek! Twitter Onu Konuşuyor… Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir?
Asgari Ücret Alanların Dikkatine! Zam Formülü İlk Kez Ortaya Çıktı! Artışın İpuçları Tek Tek Belli Oldu! Asgari Ücret 2023’te Ne Kadar Olacak? mask
Asgari Ücret Alanların Dikkatine! Zam Formülü İlk Kez Ortaya Çıktı! Artışın İpuçları Tek Tek Belli Oldu! Asgari Ücret 2023’te Ne Kadar Olacak?
Demet Akalın’dan Şok Eden Ebru Gündeş Açıklaması! Aylar Önce Takipten Çıkmıştı... Demet Akalın, Ebru Gündeş için ne dedi? İşte, detaylar… mask
Demet Akalın’dan Şok Eden Ebru Gündeş Açıklaması! Aylar Önce Takipten Çıkmıştı... Demet Akalın, Ebru Gündeş için ne dedi? İşte, detaylar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL