Yalı Çapkını Dizisinde Ferit İle Sultan'ın İlişkisi Şok Etti! Aralarındaki Yaş Farkı Tüyleri Diken Diken Etti… O Sahneler Sonrasında Her Şey Yerle Bir Oldu!
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda kabul edilmeyecek bir istismar ekranlara geldi! Aralarındaki yaş farkı ise tüylerin diken diken etti! “İğrençsiniz” yorumlarını alan dizide o sahneler sonrasında her şey yerle bir oldu! İşte kabul görmeyen o olay…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Hikayesiyle milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen Yalı Çapkını dizisinde yaşananlar ise Twitter’ı ayağa kaldırıyordu. Özellikle Seyran ve Suna’nın yaşadığı hayat, tepkilere neden olmuştu. Peki, Yalı Çapkını dizisi bu kez neden tepkileri topladı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.