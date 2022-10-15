Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül'ün Elbise Krizi! Frikiğe Beş Kala Üzerinden Çıkardılar! “Her Şeyin Ortada Bacım!” Kuğu Gibi Süzülüyordu Ama...
Star TV ekranlarına damga vuran Gecenin Ucunda dizisinde Neslihan Atagül elbise krizi yaşadı. Frikiğe beş kala apar topar üzerinden çıkarılan elbise gündeme damga vurdu. Kuğu gibi süzülüyordu ama başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede gündem olan bu elbise krizini sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar!
Türkiye’nin en güzel ve başarılı oyuncularından birisi olan Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrol oynadığı ve yeni sezonda ekranlara bomba gibi bir giriş yapan Gecenin Ucunda dizisinde sular bir an olsun durulmak bilmedi. Yaşanan her olay bir yana dursun, 2. Bölüme en çok damga vuran noktalardan birisi ise Neslihan Atagül’ün bol bol dekolte verdiği beyaz elbisesi oldu. Gündeme damga vuran o elbisesini ve yaşanan elbise krizini sizin için daha da yakından inceledik. İşte yaşanan olaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.