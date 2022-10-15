Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül'ün Elbise Krizi! Frikiğe Beş Kala Üzerinden Çıkardılar! “Her Şeyin Ortada Bacım!” Kuğu Gibi Süzülüyordu Ama...

Türkiye’nin en güzel ve başarılı oyuncularından birisi olan Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrol oynadığı ve yeni sezonda ekranlara bomba gibi bir giriş yapan Gecenin Ucunda dizisinde sular bir an olsun durulmak bilmedi. Yaşanan her olay bir yana dursun, 2. Bölüme en çok damga vuran noktalardan birisi ise Neslihan Atagül’ün bol bol dekolte verdiği beyaz elbisesi oldu. Gündeme damga vuran o elbisesini ve yaşanan elbise krizini sizin için daha da yakından inceledik. İşte yaşanan olaylar...

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