- 15 Eki 2022 - 11:54 G: 15 Eki 2022 - 12:03

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Sevgilisi Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde… Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Etmiyordu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sevgilisi herkesin tanıdığı isim çıktı! Acun Ilıcalı’nın bile işin içinde olması, ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse bu kadarını tahmin etmediğini dile getirdi. Güzeller güzeli oyuncunun Acun Ilıcalı’nın en yakınlarından birisiyle birlikte olması şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Yasmin Erbil, hayat verdiği Canan karakteriyle fırtınalar estirmişti. Dizide çok kısa bir süre yer alan Yasmin Erbil daha sonra herhangi bir dizide yer almamıştı. Oyunculuk üzerine hem yurtdışında hem de Türkiye’de eğitimler alan Yasmin Erbil’in özel hayatı her zaman merak konusu olmuştu. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın çok yakından tanıdığı bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Eki 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Sevgilisi Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde… Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Etmiyordu! mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Sevgilisi Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde… Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Etmiyordu!
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