Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yeni Sevgilisi Şok Etti! Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde… Yiğit Poyraz Kimdir?

En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Yasmin Erbil, hayat verdiği Canan karakteriyle fırtınalar estirmişti. Dizide çok kısa bir süre yer alan Yasmin Erbil daha sonra herhangi bir dizide yer almamıştı. Oyunculuk üzerine hem yurtdışında hem de Türkiye’de eğitimler alan Yasmin Erbil’in özel hayatı her zaman merak konusu olmuştu. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın çok yakından tanıdığı bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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