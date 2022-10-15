Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarına Ankara’da hafta sonunda da devam eden Başkent EDAŞ, hafta sonu yaşanacak olan elektrik altyapısı çalışmalarının bölgelerini tek tek duyurdu. Böylelikle, Ankara’da elektrik altyapısı çalışmalarından kaynaklı olarak elektrik kesintileri yaşayacak olan ilçeler ortaya çıkmış oldu. Peki, 15 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 15 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…