- 15 Eki 2022 - 12:48 G: 15 Eki 2022 - 12:51

Hülya Avşar'dan Kızına Milyon Liralık Jest! Paraya Kıydı, "Kızıma Değer" Dedi! Kötü Günleri Geride Bırakır Bırakmaz! “Damat İhtiyacınız Var Mı?”

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, kızına milyon lira değerinde jest yaptı. Paraya kıyan Avşar Kızı, kızıma değer dedi, kötü günleri bu hediyeyle geride bıraktılar. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu konuyla ilgili yorumlar da arka arkaya geldi. Kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yaratan başlıkları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda fırtınalar estiren Hülya Avşar, eski eşi kaya Çilingiroğlu ile görüşmesiyle bir türlü magazin gündeminden düşmezken, kızları Zehra Çilingiroğlu’nun Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesiyle gündemdeki yerini almıştı. Şimdiyse milyonluk bir jestle gündeme gelen Avşar Kızı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik. Peki, neydi o jest?

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15 Eki 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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