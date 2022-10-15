Hülya Avşar'dan Kızına Milyon Liralık Jest! Paraya Kıydı, "Kızıma Değer" Dedi! Kötü Günleri Geride Bırakır Bırakmaz! “Damat İhtiyacınız Var Mı?”

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda fırtınalar estiren Hülya Avşar, eski eşi kaya Çilingiroğlu ile görüşmesiyle bir türlü magazin gündeminden düşmezken, kızları Zehra Çilingiroğlu’nun Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesiyle gündemdeki yerini almıştı. Şimdiyse milyonluk bir jestle gündeme gelen Avşar Kızı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik. Peki, neydi o jest?

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