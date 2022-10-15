- 15 Eki 2022 - 13:03 G: 15 Eki 2022 - 13:08

Arka Sokaklar’da Mesut’a Ne Oldu? Arka Sokaklar Mesut Neden Diziden Ayrıldı? Şevket Çoruh Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Seyircisinin merak ile beklediği Arka Sokalar dizisi, dün itibariyle yeni sezona başladı. Yeni sezona başlamasıyla birlikte pek çok konuya açıklık getiren Arka Sokalar dizisi, sezon finalinde beyin kanaması geçiren Mesut’a ne olduğunu da seyircisine açıkladı. Öte yandan Arka Sokalar dizisinin Şevket Çoruh tarafından canlandırılan Mesut Komiser karakteri ile ilgili verdiği o karar herkesi şaşırttı! İşte Şevket Çoruh ile ilgili merak edilen detaylar...

Seyircisinin merak ile beklediği Arka Sokalar dizisi, dün itibariyle yeni sezona başladı. Yeni sezona başlamasıyla birlikte pek çok konuya açıklık getiren Arka Sokalar dizisi, sezon finalinde beyin kanaması geçiren Mesut’a ne olduğunu da seyircisine açıkladı. Öte yandan Arka Sokalar dizisinin Şevket Çoruh tarafından canlandırılan Mesut Komiser karakteri ile ilgili verdiği o karar herkesi şaşırttı! Peki, Arka Sokaklar’da Mesut’a ne oldu? Arka Sokaklar Mesut neden diziden ayrıldı? Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…

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15 Eki 2022 - 13:03 - Magazin

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