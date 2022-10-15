Her burcun birbirinden farklı karakteristik özelliği olduğu gibi aynı zamanda birbirinden farklı olarak gelişen fiziksel özellikleri de bulunuyor. Ancak, söz konusu fiziksel özellikler olduğunda devreye daha çok kişilerin sahip olduğu yükselen burçlar giriyor. Yükselen burçları belirli burçlar olan kişiler, diğer burçlara göre daha gösterişli fiziksel hatlara sahip oluyor. Elbette, bu kişilerden gözleri alabilmek açıkçası pek de mümkün olmuyor! Peki, vücut hatları yuvarlak olan burçlar hangisidir? İşte yürüdüğünde gözlerinizi alamayacağınız o burçlar…

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