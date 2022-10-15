Demet Evgar'ın Ünlü Olma Hikayesini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Demet Evgar Bakın Nasıl Ünlü Olmuş! Demet Evgar Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Aslen Nerelidir?

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Demet Evgar, reklam yüzü olduğu markanın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü için düzenlediği özel bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte gerçekleştirdiği konuşma ile gözleri üzerine çeken Demet Evgar’ın yeni yatırım alanının da ortaya çıkmasıyla birlikte ünlü ismin özel yaşamı da merak edilmeye başlandı. Peki, Demet Evgar kimdir, nerelidir? Demet Evgar evli mi, çocuğu var mı? Demet Evgar nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…