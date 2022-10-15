Merve Boluğur Hamile Mi? Verdiği Cevap Kafaları Allak Bullak Etti! Eşinin Bile Nutku Tutuldu! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu! Neler Oluyor?
Yapığı sosyal medya paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam eden ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. DJ Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, sevgililik döneminden bu yana sevgilisine ‘Kocam’ diye hitap etmesiyle dikkat çekiyordu. İşte Merve Boluğur ile ilgili merak edilen detaylar...
Yapığı sosyal medya paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam eden ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. DJ Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, sevgililik döneminden bu yana sevgilisine ‘Kocam’ diye hitap etmesiyle dikkat çekiyordu. Mert Aydın ile bir paylaşım daha yapan Merve Boluğur, bu kez farklı bir hitap kullandı ve hamilelik iddialarını ortaya çıkardı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur, eşine nasıl seslendi? Merve Boluğur hamile mi? İşte, detaylar…
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15 Eki 2022 - 20:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.