Merve Boluğur Hamile Mi? Verdiği Cevap Kafaları Allak Bullak Etti! Eşinin Bile Nutku Tutuldu! Kimse Böyle Bir Şeyi Beklemiyordu! Neler Oluyor?

Yapığı sosyal medya paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam eden ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. DJ Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, sevgililik döneminden bu yana sevgilisine ‘Kocam’ diye hitap etmesiyle dikkat çekiyordu. Mert Aydın ile bir paylaşım daha yapan Merve Boluğur, bu kez farklı bir hitap kullandı ve hamilelik iddialarını ortaya çıkardı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur, eşine nasıl seslendi? Merve Boluğur hamile mi? İşte, detaylar…

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