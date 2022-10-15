- 15 Eki 2022 - 20:36 G: 15 Eki 2022 - 20:37

Yalı Çapkın’ın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Yeni Sevgilisi Merak Uyandırdı! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş… Kimse Serra  Arıtürk İsmini Beklemiyordu!

Şimdilerde ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizide başrolleri Afra Saraçoğlu ile paylaşan Mert Ramazan Demir, dizide hayat verdiği Ferit karakteri ile çok sevildi. Yeni sezona adeta damga vuran Mert Ramazan Demir, magazin takipçilerinin radarına da girdi. İşte Yalı Çapkını dizisinden son detaylar...

Şimdilerde ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını isimli dizide başrolleri Afra Saraçoğlu ile paylaşan Mert Ramazan Demir, dizide hayat verdiği Ferit karakteri ile çok sevildi. Yeni sezona adeta damga vuran Mert Ramazan Demir, magazin takipçilerinin radarına da girdi. Öte yandan Mert Ramazan Demir’in hayatına dair detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ederken; ünlü oyuncun eski sevgilisini duyanlar hayrete düşmeden edemedi! Peki, Mert Ramazan Demir’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi kim, ünlü mü? İşte, detaylar…

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15 Eki 2022 - 20:36 - Magazin

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Yalı Çapkın’ın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Yeni Sevgilisi Merak Uyandırdı! Meğer Herkesin Tanıdığı Bir İsimmiş… Kimse Serra  Arıtürk İsmini Beklemiyordu! mask
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