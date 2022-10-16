- 16 Eki 2022 - 05:41 G: 16 Eki 2022 - 05:43

Kenan Işık’tan Aylar Sonra İlk Haber Geldi! Komadan Uyandı Mı? Kenan Işık’ın Son Sağlık Durumu Nasıl? Kenan Işık Sevenleri Şok Olacak!

Rol aldığı dizi ve tiyatro oyunlarının yanı sıra ATV ekranlarından yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasını sunmasıyla da hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, bir süredir komada tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde Kenan Işık’tan yeni haberler geldi. İşte detaylar...

Rol aldığı dizi ve tiyatro oyunlarının yanı sıra ATV ekranlarından yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasını sunmasıyla da hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, bir süredir komada tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde Kenan Işık’tan yeni haberler geldi. 2014 yılından bu yana komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin gelen son haber herkesi şaşırttı. Peki, Kenan Işık komadan uyandı mı? Kenan Işık’ın son durumu nasıl? Kenan Işık iyileşti mi, öldü mü? İşte, detaylar…

16 Eki 2022 - 05:41 - Magazin

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