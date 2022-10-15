Survivor 2023'ün Yeni Kadrosu Şekilleniyor! Masterchef Barbaros Acun Ilıcalı’yla Anlaşmaları İmzaladı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Buralar Yandı Barbo!”
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasını ikinci olarak tamamlamasıyla hafızalara kazınan Barbaros Yoloğlu, yarışmadan sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapamaya başladı. Özellikle son zamanlardaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Masterchef Barbaros, değişimiyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye 2020 yarışmasını ikinci olarak tamamlamasıyla hafızalara kazınan Barbaros Yoloğlu, yarışmadan sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapamaya başladı. Özellikle son zamanlardaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Masterchef Barbaros, değişimiyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. O değişimi görenler ise, Barbaros Yoloğlu’nun Survivor yarışmasına katılacağını öne sürdü! Peki, Barbaros Yoloğlu, Survivor Türkiye 2023 yarışmasına mı katılacak? Survivor Türkiye 2023 kadrosu belli mi? İşte, detaylar...
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15 Eki 2022 - 20:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.