Survivor 2023'ün Yeni Kadrosu Şekilleniyor! Masterchef Barbaros Acun Ilıcalı’yla Anlaşmaları İmzaladı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… “Buralar Yandı Barbo!”

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasını ikinci olarak tamamlamasıyla hafızalara kazınan Barbaros Yoloğlu, yarışmadan sonra sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapamaya başladı. Özellikle son zamanlardaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Masterchef Barbaros, değişimiyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. O değişimi görenler ise, Barbaros Yoloğlu’nun Survivor yarışmasına katılacağını öne sürdü! Peki, Barbaros Yoloğlu, Survivor Türkiye 2023 yarışmasına mı katılacak? Survivor Türkiye 2023 kadrosu belli mi? İşte, detaylar...

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