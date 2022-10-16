İbrahim Tatlıses’in Herkesten Gizlediği Kızı Ortaya Çıktı! Yasemin Şefkatli Tek Bir Kareyle Her Şeyi İfşa Etti! Melek Zübeyde kaç yaşında?
Müzik piyasasının beğeni toplayan isimlerinden biri olan İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün çocuklarından birini daha evlendirdi. Kızı Dilan Çıtak’ın düğününe katılan İbrahim Tatlıses, diğer çocuklarıyla da bu düğünde bir araya geldi. İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak çocuklarından biri olan Melek Zübeyde ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Müzik piyasasının beğeni toplayan isimlerinden biri olan İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün çocuklarından birini daha evlendirdi. Kızı Dilan Çıtak’ın düğününe katılan İbrahim Tatlıses, diğer çocuklarıyla da bu düğünde bir araya geldi. İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak çocuklarından biri olan Melek Zübeyde ise, yıllar sonra düğünde görüntülendi. Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Melek Zübeyde kaç yaşında, nerede yaşıyor, ne yapıyor? Melek Zübeyde’nin annesi kim? İşte, detaylar…
16 Eki 2022 - 23:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.