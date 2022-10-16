İbrahim Tatlıses’in Herkesten Gizlediği Kızı Ortaya Çıktı! Yasemin Şefkatli Tek Bir Kareyle Her Şeyi İfşa Etti! Melek Zübeyde kaç yaşında?

Müzik piyasasının beğeni toplayan isimlerinden biri olan İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün çocuklarından birini daha evlendirdi. Kızı Dilan Çıtak’ın düğününe katılan İbrahim Tatlıses, diğer çocuklarıyla da bu düğünde bir araya geldi. İbrahim Tatlıses’in gözlerden uzak çocuklarından biri olan Melek Zübeyde ise, yıllar sonra düğünde görüntülendi. Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde kimdir? Melek Zübeyde kaç yaşında, nerede yaşıyor, ne yapıyor? Melek Zübeyde’nin annesi kim? İşte, detaylar…