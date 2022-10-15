- 15 Eki 2022 - 20:45

Demet Akalın’dan Şok Eden Ebru Gündeş Açıklaması! Aylar Önce Takipten Çıkmıştı... Demet Akalın, Ebru Gündeş için ne dedi? İşte, detaylar…

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yazım hatası yapması nedeniyle sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bu kez farklı bir paylaşım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Ebru Gündeş ile ilgili bir paylaşım yapan Demet Akalın, Ebru Gündeş’in fotoğrafını çekerek üzerine ilginç bir not düştü. İşte detaylar...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yazım hatası yapması nedeniyle sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bu kez farklı bir paylaşım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Ebru Gündeş ile ilgili bir paylaşım yapan Demet Akalın, Ebru Gündeş’in fotoğrafını çekerek üzerine ilginç bir not düştü. Bir kez daha yazım yanlışı yapan Demet Akalın, bu kez yaptığı yazım yanlışı ile değil; Ebru Gündeş hakkında yazdıklarıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı! Peki, Demet Akalın, Ebru Gündeş hakkında ne paylaştı? Demet Akalın, Ebru Gündeş için ne dedi? İşte, detaylar…

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15 Eki 2022 - 20:45 - Magazin

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