Orhan Gencebay’dan Kahreden, Yıkan Haber! Sevenleri Yerle Bir Oldu; Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! “Yok Artık!”

Müzik piyasasının usta isimlerinden biri olan sanatçı Orhan Gencebay’dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz gün kameralara Etiler’de takılan Orhan Gencebay, kötü haberi kendisi verdi. Orhan Gencebay’dan gelen haber sonrası, ünlü ismin sağlık durumu da merak ile takip edilmeye başlandı. Peki, Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl, iyi mi? Orhan Gencebay’ın hastalığı ne? Orhan Gencebay, ameliyat mı olacak, neden ameliyat olacak? İşte, detaylar…

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