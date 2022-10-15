Orhan Gencebay’dan Kahreden, Yıkan Haber! Sevenleri Yerle Bir Oldu; Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! “Yok Artık!”
Müzik piyasasının usta isimlerinden biri olan sanatçı Orhan Gencebay’dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz gün kameralara Etiler’de takılan Orhan Gencebay, kötü haberi kendisi verdi. Orhan Gencebay’dan gelen haber sonrası, ünlü ismin sağlık durumu da merak ile takip edilmeye başlandı. İşte Gencebay ve sağlık durumu ile ilgili merak edilen detaylar...
Müzik piyasasının usta isimlerinden biri olan sanatçı Orhan Gencebay’dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz gün kameralara Etiler’de takılan Orhan Gencebay, kötü haberi kendisi verdi. Orhan Gencebay’dan gelen haber sonrası, ünlü ismin sağlık durumu da merak ile takip edilmeye başlandı. Peki, Orhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl, iyi mi? Orhan Gencebay’ın hastalığı ne? Orhan Gencebay, ameliyat mı olacak, neden ameliyat olacak? İşte, detaylar…
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15 Eki 2022 - 16:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.