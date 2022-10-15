Masterchef’in Agresif Jürisi Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bomba Gerçek! Twitter Onu Konuşuyor… Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir?
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu haftaya damga vuracak olan bir bölüm ile daha seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Bu akşam farklı bir formatla seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında yarışmanın agresif jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın annesinin de yer alması dikkat çekti. İşte detaylar...
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu haftaya damga vuracak olan bir bölüm ile daha seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Bu akşam farklı bir formatla seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında yarışmanın agresif jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın annesinin de yer alması dikkat çekti. Öte yandan annesi ile bir paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya, paylaşımın altına düştüğü notla herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kimdir, adı ne? Mehmet Yalçınkaya annesi ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…
15 Eki 2022 - 20:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.