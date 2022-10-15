- 15 Eki 2022 - 20:47

Masterchef’in Agresif Jürisi Mehmet Yalçınkaya Hakkında Bomba Gerçek! Twitter Onu Konuşuyor… Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir?

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu haftaya damga vuracak olan bir bölüm ile daha seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Bu akşam farklı bir formatla seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında yarışmanın agresif jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın annesinin de yer alması dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu haftaya damga vuracak olan bir bölüm ile daha seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Bu akşam farklı bir formatla seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanında yarışmanın agresif jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın annesinin de yer alması dikkat çekti. Öte yandan annesi ile bir paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya, paylaşımın altına düştüğü notla herkesi adeta şoke etti! Peki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kimdir, adı ne? Mehmet Yalçınkaya annesi ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…

15 Eki 2022 - 20:47 - Magazin

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