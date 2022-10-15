Sadakatsiz Dizisinden Sonra Melis Sezen'e Bir Şeyler Oldu! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Bu Para Ne Böyle! Ne 5 Milyon Ne 10 Milyon! Tam Tamına...
Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz dizisinin ardından Melis Sezen’e bir şeyler oldu. Sosyal medya zangır zangır sallandı. Bu paranın ne olduğuna anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılar 5 milyon değil 10 milyon değil çok daha fazlası olan sözleşme akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar..
Kanal D ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden Sadakatsiz dizisinde başrol oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen gündemde sık sık dansları ve paylaşımlarıyla yer tutarken şimdilerde de Turkcell’in reklam yüzü olmasıyla adından bahsettiriyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrolleri paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle yıldızı iyiden iyiye parlayan Melis Sezen, sosyal paylaşım sitesi Instagram’da da bir hayli geniş kitleye sahip. Bundan kaynaklı olarak da yaptığı anlaşmada fiyatı yüksek tutan Sezen’in kaç TL’ye imza attığına inanamayacaksınız!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.