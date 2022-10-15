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15 Eki 2022 - 16:41

Sadakatsiz Dizisinden Sonra Melis Sezen'e Bir Şeyler Oldu! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Bu Para Ne Böyle! Ne 5 Milyon Ne 10 Milyon! Tam Tamına...

Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz dizisinin ardından Melis Sezen’e bir şeyler oldu. Sosyal medya zangır zangır sallandı. Bu paranın ne olduğuna anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılar 5 milyon değil 10 milyon değil çok daha fazlası olan sözleşme akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar..